Иван Ургант пошутил про маски на «Алых парусах»

Иван Ургант пошутил про маски на «Алых парусах»
В этом году одним из ведущих праздника выпускников стал Иван Ургант. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага.

В этом году одним из ведущих праздника выпускников стал Иван Ургант.

«Что меня потрясает, все надели маски», — отметил Ургант.

Выпускники ответили ему дружным смехом.

Кульминацией шоу стал корабль «Россия» с алыми парусами. Он проплыл в сопровождении праздничного фейерверка и классической музыки в половине первого ночи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закончилось кульминационное шоу в рамках праздника «Алые паруса».

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