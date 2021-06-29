Симптомы нового штамма и обязательная вакцинация: новое о COVID-19 в России

Специалисты изучают новый лямбда-штамм и дают прогнозы по пику пандемии, а в Кремле высказались об обязательной вакцинации в России.

О том, когда Россия подойдет к пику заболеваемости коронавирусом, рассказали математики Санкт-Петербургского государственного университета. Они проанализировали оперативные данные по борьбе с COVID-19. Ученые считают, что пик заболеваемости ожидается уже в конце июня.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский при этом сообщил, что пока показатели заболеваемости вирусом достаточно высокие и говорить о том, что в ближайшие дни они резко изменятся в лучшую сторону, рано.

Свой прогноз дали в центре имени Н. Гамалеи. Профессор Александр Бутенко заметил, что ситуация постоянно меняется в силу способности вируса мутировать. По его словам, спрогнозировать ситуацию с развитием коронавирусной инфекции в России сложно, но следует учитывать фактор создания коллективного иммунитета.

Отметим, что, по последним данным, прививку от коронавируса в России сделали 23 млн человек – это порядка 23% населения страны.

В некоторых регионах темпы вакцинации повышают, делая ее обязательной. Еще один регион, который принял такую меру – Забайкальский край. Обязательную прививку должны будут сделать сотрудники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты и соцобслуживания, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений банков, почты и МФЦ, культуры, досуга и спорта.

Напомним, что обязательная вакцинация введена в ряде регионов, в том числе в Москве.

В Кремле при этом еще раз заявили о том, что обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции в России не ввели. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «де-факто и де-юре» прививка от COVID-19 в стране необязательная. По его словам, только некоторые регионы страны принимают решение о необходимости вакцинировать работников ряда отраслей.

Тем временем, коронавирус, как отмечают специалисты, стал еще опаснее. Как пояснил вирусолог Сергей Нетесов, заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса. Он добавил, что индийский штамм COVID-19 более заразный, он заражает пять-шесть человек, не два-три, как было ранее.

Специалисты также рассказали о симптомах нового лямбда-штамма коронавируса. Впервые его выявили в конце прошлого года в странах Южной Америки. По мнению ученых, отличие этой мутации – в спайковом белке, который влияет на степень заразности. Среди симптомов – повышенная температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.