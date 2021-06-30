Как выбрать стоматологию: 8 важных критериев

Вы всегда можете прочитать информацию о квалификации врача, найти прайс на услуги. Фото: «Стоматология комфорта»

Вы всегда можете прочитать информацию о квалификации врача, найти прайс на услуги. Фото: «Стоматология комфорта»

Чтобы получить качественный и долговременный результат после посещения стоматологии, нужно тщательно подойти к выбору клиники. Рассказываем, на что обратить внимание в первую очередь.

Сайт

Клиника, которой нечего скрывать, гордо демонстрирует на своём сайте специалистов, награды, отзывы. Вы всегда можете прочитать информацию о квалификации врача, найти прайс на услуги и адреса стоматологии.

Униформа

Профессиональные сотрудники медицинских учреждений работают не только в униформе, но и используют средства индивидуальной защиты: перчатки и маски. Помимо этого, чтобы не распространять бактерии, врачи в клинике должны переобуваться в сменную обувь.

Наличие ассистента

Чтобы провести качественное лечение, стоматолог должен работать в паре с помощником. Ассистент выполняет несложные поручения врача, тем самым экономя его время на более сложные манипуляции.

Гарантия

Когда специалисты уверены в качестве своих работ, они легко дают гарантии на услуги. Эти условия должны прописываться в договоре, который клиника заключает с пациентом.

Лицензии и сертификаты

У клиники и врачей обязательно должна быть лицензия на оказание стоматологических услуг. Помимо этого, все препараты, которые применяются в клинике, должны пройти сертификацию. По просьбе клиента персонал обязан показать необходимые документы.

Низкие цены

Если клиника привлекает посетителей слишком низкими ценами, это должно насторожить. Вероятно, стоматология не может похвастаться квалифицированными специалистами или экономит на качестве материалов и оборудовании.

Чистота

Вам могут не предложить бесплатный кофе, но чистота в медицинском заведении — обязательное условие. Помимо этого, в холле должно быть антисептическое средство, чтобы пациент мог обработать руки.

Современное оборудование

Ещё один важный критерий при выборе клиники — современное оборудование для диагностики и лечения стоматологических заболеваний. Например, в «Стоматологии комфорта» применяется европейское оборудование высшего качества. Также для комфортного и безболезненного лечения используются передовые стоматологические методики, которые применяются не только в России, но и за рубежом.

В клинике вы можете восстановить улыбку с помощью протезирования, получить белоснежные зубы, выполнить профессиональный уход за полостью рта, вылечить кариес.

Контакты клиники

Телефон: +7 (812) 407-22-11

Сайт: https://stomcomforta.ru/

Электронная почта: doctor@stomcomforta.ru

Адреса в Санкт-Петербурге:

ул. Гороховая, 25 ул. Сикейроса, 11, к.1 пр. Авиаконструкторов, д. 4, к. 1 ул. Зины Портновой, 54 ул. Дыбенко, 27, к.1

Время работы: Пн-Вс с 9:00 до 21:00, без перерыва и выходных

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