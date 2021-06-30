Чехия запретила полеты в Россию из-за ситуации с COVID

Запрет на поездки продлится до 31 июля. Фото: Pixabay

Запрет на поездки продлится до 31 июля. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Чехии запретило жителям республики поездки в Россию и Тунис. Причиной стал высокий риск заражения коронавирусом.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Запрет на посещение Российской Федерации вступает на срок с 1 по 31 июля.

Данный запрет касается граждан Чехии и постоянно проживающих в стране иностранцев. Всего в перечень «временно запретных» стран попали 14 государств.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Чехии выявили «лямбда»-штамм коронавируса. Также в стране подтвердили 120 случаев заражения индийским штаммом.