Семеро бандитов, похитивших жительницу Петербурга, заключены под стражу

Во время обысков у них дома изъяли рации, мобильные телефоны, маски, перчатки, огнестрельное оружие и боеприпасы. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Во время обысков у них дома изъяли рации, мобильные телефоны, маски, перчатки, огнестрельное оружие и боеприпасы. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Петербурге заключили под стражу семерых мужчин, обвиняемых в разбое, похищении человека и незаконном обороте оружия.

Как сообщили в городском управлении Следственного комитета, обвиняемым вменяют ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Накануне, 30 июня, против них открыли еще одно дело — по статье о бандитизме.

Под стражу заключены семеро жителей города и области в возрасте от 25 до 51 года.

По данным СК, мужчины с 2019 года совершили ряд вооруженных нападений на граждан и частные дома ради завладения имуществом и деньгами. В частности, они причастны к разбою 19 апреля 2019 года в Песочном.

А 12 марта этого года злоумышленники напали с электрошокером на женщину на Ординарной улице. Петербурженку похитили и отвезли в частный дом в Ленобласти, после чего, в тот же день, ее отпустили.

Во время обысков у них дома изъяли рации, мобильные телефоны, маски, перчатки, огнестрельное оружие и боеприпасы. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти завершили расследование гибели мужчины в 2015 году.