В Ленобласти завершили расследование гибели мужчины в 2015 году

Следователи в Ленинградской области завершили расследование дела в отношении мужчины из Соснового Бора, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщает областное управление СК, фигурантом дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ проходит ранее судимый 31-летний мужчина из Соснового Бора.

Преступление, произошедшее в 2015 году, не могли раскрыть несколько лет. Дело было открыто только в марте 2016 года, когда в реке Коваш нашли тело мужчины 1979 года рождения.

Спустя несколько лет следователям удалось найти подозреваемого. По тяжестью собранных доказательств он признал свою вину. Обвиняемого заключили под стражу.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений, нанес избил потерпевшего до смерти, а после скинул тело в реку.

Уголовное дело направили суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бездыханный мужчина возле аэродрома Кусино, тело девушки под окнами отеля и пропавшая без вести женщина найдена мертвой: семь трупов обнаружили в Петербурге и Ленобласти за последние сутки.