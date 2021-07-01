Бездыханный мужчина возле аэродрома Кусино, тело девушки под окнами отеля и пропавшая без вести женщина найдена мертвой: семь трупов обнаружили в Петербурге и Ленобласти за последние сутки

Труп женщины находился в квартире одного из домов по улице Подвойского. Фото: скриншот Google Maps

Труп женщины находился в квартире одного из домов по улице Подвойского. Фото: скриншот Google Maps

За последние сутки на территории Петербурга и Ленинградской области обнаружили семь трупов без внешних признаков насильственной смерти, причину гибели которых еще предстоит установить полиции.

В частности, 30 июня в полицию Невского района Северной столицы обратилась 48-летняя жительница проспекта Обуховской обороны. Она рассказала, что её коллега уже второй день не выходит на работу, дозвониться и достучаться до женщины тоже невозможно.

В итоге правоохранители вскрыли дверь в квартиру пропавшей на улице Подвойского, где и обнаружили её мертвой на полу в коридоре без внешних признаков насильственной смерти. Петербурженке было 48 лет.

В тот же день в Киришском районе Ленобласти в салоне автомобиля «Шкода» неподалеку от аэродрома Кусино обнаружили тело 58-летнего мужчины. Как выяснилось, погибший был местным жителем, который страдал онкологическим заболеванием. Причины его смерти также предстоит выяснить медэкспертам.

Еще один труп в машине был обнаружен около семи часов утра 30 июня в Невском районе Петербурга, напротив дома №34 на Советском проспекте. В салоне «Тойоты Авенсис» находился бездыханный 60-летний уроженец Калмыкии, зарегистрированный в Ленобласти. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

Кроме того, в последний день июня под окнами отеля «Yes» на проспекте Просвещения в Выборгском районе заметили труп 30-летней женщины. Позже выяснилось, что она сняла номер на 16-м этаже гостиницы, изрядно выпила перед происшествием и переписывалась с неизвестным молодым человеком. Вероятно, она упала из окна — все случилось около 22 часов. Также известно, что у девушки остался маленький сын.

А в Адмиралтейском районе нашли женщину, считавшуюся пропавшей без вести, — к сожалению, мертвой. 45-летняя петербурженка лежала на кровати в квартире одного из домов в Дровяном переулке без признаков насильственной смерти. Обстоятельства её гибели изучат в морге.

В Волховском районе Ленобласти житель города Сясьстрой пожаловался в полицию на исчезновение своей 74-летней родственницы — трое суток пенсионерка не выходила на связь. Стражам порядка пришлось вскрыть двери в её квартиру, где и обнаружили женщину.

Наконец, в центре Петербурга, на Казанской улице, 11, 30 июня обнаружили труп неизвестного мужчины, на вид 50-55 лет. Его личность, причины и обстоятельства смерти предстоит выяснить следователям.