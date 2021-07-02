Концерт «Ногу свело!» в Петербурге перенесли. Покровский во всем винит Билана

Проведение концертов в пространсте Roofplace в Петербурге временно запретили из-за нарушений коронавирусных ограничений. Об этом сообщает городской комитет по культуре на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что в ходе проверки во время концерта 1 июля были обнаружены нарушения: посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

Выступления группы «Ногу Свело!», которое должно было пройти 2 июля, переносится.

«Приносим наши извинения и перед группой «Ногу Свело!» и перед всеми, кто собирался вместе с нами провести прекрасный вечер на крыше с любимым Артистом. Концерт группы переносится. Все подробности мы сообщим чуть позже. Все билеты остаются действительными», — сообщили организаторы.

Лидер группы Максим Покровский в своём Instagram опубликовал гневный пост, в котором обвинил в отмене концерта певца Дмитрия Билана. По его словам, музыкальный исполнитель «думает только о себе», так как именно на его выступлении были нарушены ограничения.

«У «Ногу Свело!» нет претензий к организаторам и властям, только к Билану», — написал Покровский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили. Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове.