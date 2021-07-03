В Пулково задержали пять авиарейсов 3 июля

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в субботу, 3 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Томска, Екатеринбурга, Сочи, Симферополя и Анапы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс N4 593 до Томска. Рейс обслуживает авиакомпания «Северный ветер». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 00:25, однако время вылета сдвинули на 4:15.

Далее с опозданием вылетит рейс WZ 793 до Екатеринбурга. Туда полетит самолет авиакомпании Red Wings. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 1:35, теперь пассажиры вылетят в 3:05.

Также задерживают рейс U6 547 до Сочи. Самолет «Уральских авиалиний» должен был улететь в 5:45, но покинет Пулково в 6:55. Еще один рейс U6 511 компании до Симферополя должен был отправиться в 13:45, но вылетит в 15:00.

Рейс FV 5919 прибудет с опозданием. Самолет до Анапы должен был взлететь в 18:05, однако судно полетит в 19:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие изменения произойдут в аэропорту «Пулково» в ближайшие годы. Нововведения позволят увеличить пропускную способность «Пулково» до 40 миллионов пассажиров в год.