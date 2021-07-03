Солист «Ногу свело!» прокомментировал свое эмоциональное обращение к Билану

Солист «Ногу свело!» прокомментировал свое эмоциональное обращение к Билану
Максим Покровский. Фото: instagram.com/max_pokrovskiy/

Солист «Ногу свело!» Максим Покровский прокомментировал свое недавнее обращение к Диме Билану после отмены концерта в Петербурге.

Музыкант отметил, что сам был в подобной ситуации, когда люди на его концерте находились без масок, сообщает online47.ru.

«Во время выступления в «Космонавте» при 50% загрузке я следовал инструкции. Если люди сидят без масок – я не знаю, что делать. Тут, конечно, понятно, что у меня нет волонтера с коробкой масок. Но если артист выходит в зал? Хотя я не хочу давить на это – потому что мне сказали, что Дима вышел в зал чуть-чуть и один раз»,- сказал он в интервью ЛенТВ24.

Напомним, проведение концертов в пространстве Roofplace в Петербурге временно запретили из-за нарушений коронавирусных ограничений. В ходе проверки во время концерта 1 июля были обнаружены нарушения: посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Выступления группы «Ногу Свело!», которое должно было пройти 2 июля, переносится. После этого Максим Покровский выступил с эмоциональным обращением в адрес певца Димы Билана, который выступал в Петербурге 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили. Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

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