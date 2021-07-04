В Петербурге «Шевроле» захотел проехать на «красный»: таксист, ценой своего «носа» не дал ему это сделать

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На улице Есенина в аварию попало такси. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое случилось вследствие нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Выборгском районе города на Неве на перекрестке Северного проспекта и улицы Есенина столкнулись де иномарки автомобиля. При этом одна из машин — «Шкода» — такси.

По словам очевидца происходящего, ДТП случилось в связи с тем, что водитель «Шевроле» решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Однако «проскочить» у водителя не получилось.

Судя по видео 78.ru, удар двух иномарок был довольно сильным, потому как после столкновения «Шевроле» подскочило на поребрике. Автомобиль отбросила к остановке общественного транспорта.

При этом, водитель такси после того, как въехал в иномарку самостоятельно открыл дверь и вышел.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что водитель сиганула на красный и влетела в дом на набережной Грибоедова.

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