Стадо коров перегородило дорогу вице-губернатору Пиотровскому

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отправился на веломарафон и попал в небольшую пробку. На участке между Курортным районом и Ленинградской областью стадо коров перекрыли дорогу.

Пиотровский опубликовал в Instagram видео, как коровы неспеша переходят трассу.

«Непростая ситуация сложилась на дороге», — с юмором отреагировал чиновник.

После того как все коровы пересекли проезжую часть, представитель Смольного продолжил свой путь. Ему удалось преодолеть почти 70 километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Красного Села заметили компанию телок, спокойно разгуливающих и жующих траву на улицах города. Очевидцы рассказали о стаде коров в группе » Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «Вконтакте».