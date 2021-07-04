Стадо коров перегородило дорогу вице-губернатору Пиотровскому

Стадо коров перегородило дорогу вице-губернатору Пиотровскому
Пиотровский опубликовал в Instagram видео, как коровы неспеша переходят трассу. Фото: instagram.com/bpiotrovsky

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отправился на веломарафон и попал в небольшую пробку. На участке между Курортным районом и Ленинградской областью стадо коров перекрыли дорогу.

Пиотровский опубликовал в Instagram видео, как коровы неспеша переходят трассу.

«Непростая ситуация сложилась на дороге», — с юмором отреагировал чиновник.

После того как все коровы пересекли проезжую часть, представитель Смольного продолжил свой путь. Ему удалось преодолеть почти 70 километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Красного Села заметили компанию телок, спокойно разгуливающих и жующих траву на улицах города. Очевидцы рассказали о стаде коров в группе » Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «Вконтакте».

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