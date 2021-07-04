Билан жестко ответил Покровскому

Российский певец Дима Билан отреагировал на претензии Максима Покровского, обвинившего его в отмене концерта группы «Ногу Свело!» в Петербурге.

Певец отметил, что не может следить за тем, что на каждом была маска и добавил, что просил фанатов соблюдать меры предосторожности.

«Любой адекватный человек должен понимать, что я не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей и не могу следить за правилами в каждом городе, которые, как известно, отличаются друг от друга в этот период времени», — сказал Билан.

Также он поздравил Покровского в многочисленными упоминаниями в СМИ.

«Хорошего вам вечера. Уверен, что у вас такого давно не было — 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю», — отметил артист.

Напомним, проведение концертов в пространстве Roofplace в Петербурге временно запретили из-за нарушений коронавирусных ограничений. В ходе проверки во время концерта 1 июля были обнаружены нарушения: посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Выступления группы «Ногу Свело!», которое должно было пройти 2 июля, переносится. После этого Максим Покровский выступил с эмоциональным обращением в адрес певца Димы Билана, который выступал в Петербурге 1 июля, и обвинил его в отмене концерта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили. Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове.