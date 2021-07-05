Вторник в Петербурге будет жарким: воздух прогреется до +31 градуса

Во вторник, 6 июля, в городе на Неве сохранится жаркая погода. В разгар дня термометры покажут до +31 градуса.

Об этом свидетельствую данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Завтра в Петербурге ожидается небольшая облачность, но день пройдет без осадков. Восточный, юго-восточный ветер ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного.

В ночь на вторник на улице немного похолодает до +17…+19 градусов. А днем воздух прогреется до +29…+31 градуса.

Атмосферное давление особо не изменится, говорится в прогнозе синоптиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев о надвигающейся жаре. Так, в понедельник, 5 июля, в городе ожидается жаркая погода. Во второй половине дня местами столбики термометров поднимутся до +30 градусов.