Вторник в Петербурге будет жарким: воздух прогреется до +31 градуса

Вторник в Петербурге будет жарким: воздух прогреется до +31 градуса
В Петербурге сохранится жара. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Во вторник, 6 июля, в городе на Неве сохранится жаркая погода. В разгар дня термометры покажут до +31 градуса.

Об этом свидетельствую данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Завтра в Петербурге ожидается небольшая облачность, но день пройдет без осадков. Восточный, юго-восточный ветер ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного.

В ночь на вторник на улице немного похолодает до +17…+19 градусов. А днем воздух прогреется до +29…+31 градуса.

Атмосферное давление особо не изменится, говорится в прогнозе синоптиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев о надвигающейся жаре. Так, в понедельник, 5 июля, в городе ожидается жаркая погода. Во второй половине дня местами столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

жара новости СПб погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У Трубникова Бора произошло смертельное ДТП
В Ленобласти во вторник ожидается 31-градусная жара
В Петербурге нетрезвый водитель пытался уйти от погони
Вторник в Петербурге будет жарким: воздух прогреется до +31 градуса
В реке Тихвинке выловили два тела
Организаторов демонтажа СКК приговорили к условному сроку за гибель рабочего
Организаторы подпольных казино заработали более 70 млн рублей в Петербурге
На Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку