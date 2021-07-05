В Ленобласти во вторник ожидается 31-градусная жара

Синоптики обещают жителям Ленобласти жаркую погоду во вторник, 6 июля. Будет сухо и ветрено.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Завтра жителей Ленобласти ждет небольшая облачность, но обойдется без дождей.

Скорость восточного, юго-восточного ветра ночью составит 2-7 метров в секунду, а днем — от 6 до 10 метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха в 47 регионе опустится до +13…+18 градусов. Местами может похолодать до +7 градусов. Днем станет жарко: термометры покажут от +26 до +31 градуса.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторник в Петербурге будет жарким: воздух прогреется до +31 градуса.