В Ленобласти во вторник ожидается 31-градусная жара

В Ленобласти во вторник ожидается 31-градусная жара
Жителей Ленобласти ждет жаркая погода. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Синоптики обещают жителям Ленобласти жаркую погоду во вторник, 6 июля. Будет сухо и ветрено.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Завтра жителей Ленобласти ждет небольшая облачность, но обойдется без дождей.

Скорость восточного, юго-восточного ветра ночью составит 2-7 метров в секунду, а днем — от 6 до 10 метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха в 47 регионе опустится до +13…+18 градусов. Местами может похолодать до +7 градусов. Днем станет жарко: термометры покажут от +26 до +31 градуса.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторник в Петербурге будет жарким: воздух прогреется до +31 градуса.

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