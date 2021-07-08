В Петербурге собрались трехбалльные пробки в четверг утром

В четверг утром на улицах Северной столицы относительно свободное движение. Пробки в городе оценивается в три балла.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. До 11 утра ситуацию на городских трассах не изменится, с 12:00 пробки вырастут до 4 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Невском и Лиговском проспектах, у Московского вокзала, на Суворовском проспекте, на Садовой улице и Обводном канале. ДТП произошло на Лиговском проспекте. «Пожелтели» многие улицы на Васильевском острове и Петроградке.

Движение также затруднено на Тихорецком проспекте, проспекте Непокоренных, Народной улице, Володарскому мосту, Московском шоссе. По КАД не проехать в районе Уткиной Заводи, в районе Полюстрово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Петербург вновь накрыла аномальная жара. К выходным ожидается до +34 градусов.