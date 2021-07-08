Водолазы начали поиск черных ящиков и тел погибших в районе крушения Ан-26

Водолазы приступили к поиску черных ящиков и тел погибших в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

В поисковых работах задействовано 67 человек, 11 единиц техники.

Напомним, на Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за десять минут до прибытия. Самолет потерпел крушение при снижении для посадки. В результате крушения самолета все находившиеся на борту погибли. За время поисковой операции спасатели обнаружили 19 тел погибших в крушении Ан-26.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.