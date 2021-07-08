Путин проехал по ЦКАД за рулем Aurus

Путин проехал по ЦКАД за рулем Aurus
Во время поездки лидеру России рассказывают о том, как строился заключительный участок. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проехал на машине Aurus по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области. Дорога была длинной 25 километров.

Во время поездки лидеру России рассказывают о том, как строился заключительный участок, сообщает РИА «Новости».

Так Путин принял участие в церемонии открытия движения по ЦКАД.

Президент страны посетил центральный пункт управления ЦКАД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидер Российской Федерации Владимир Путин отменил запрет, который предусматривал полеты в Египет. Кроме того, российский лидер отменил рекомендацию не продавать в Египет туры. Данный документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации. Президент РФ отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам избегать реализацию туров в эту страну.

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