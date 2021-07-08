В КоАП внесут новые штрафы за загрязнение воздуха

В КоАП внесут новые штрафы за загрязнение воздуха
Штраф будет 20 тысяч рублей, для юрлиц — 200 тысяч рублей. При повторном нарушении - полмиллиона рублей. Фото: pixabay.com

Новые штрафы за загрязнение воздуха внесут в Кодекс России об административных правонарушениях . Такой проект о законе подготовило Минприроды. Так статью 8.21 кодекса хотят дополнить частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов загрязняющих воздух.

Так предлагают ввести наказание за отказ в представлении информации для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, обеспечении доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и другое. Об этом сообщают «Известия».

Штраф будет 20 тысяч рублей, для юрлиц — 200 тысяч рублей. При повторном нарушении — полмиллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство выделит 1,8 млрд руб. на снижение выбросов в регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании борьбы с загрязнением экологии в регионах.

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