Правительство выделит 1,8 млрд руб. на снижение выбросов в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании борьбы с загрязнением экологии в регионах.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Этому поспособствует программа «Чистый воздух». Ее целью является снижение выбросов в воздух на 1,5 млн тонн к 2024 году. Региональные мероприятия по снижению выбросов могут финансироваться за федеральный счет. Раньше так делали только на условиях софинансирования. В этом году выделят более 1,8 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин потребовал организовать вакцинацию чиновников от коронавируса. Речь идет не о принуждении, а об организации процесса. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавируса среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Также, если необходимо, должны быть созданы условия для ревакцинации. Об этом пишет РБК.