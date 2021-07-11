Самая красивая женщина мира Белла Хадид показала нового возлюбленного

Ее избранником стал дизайне и арт-директор.

Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной мира, показала поклонников своего нового возлюбленного. Она опубликовала фотографию с мужчиной в своем Instagram-аккаунте.

СМИ выяснили, что на снимке запечатлен дизайнер и арт-директор Марк Калман. Мужчине не ведет публичную жизнь и занимается дизайном обложек музыкальных обложек. Он, например, сотрудничал с рэпером Трэвисом Скоттом. На фотографии возлюбленные стоят на балконе и страстно целуются. Хадид написала, что сейчас она здорова, много работает и при этом является любимой женщиной.

До этого модель встречалась с певцом Эйбелом Тесфайе. Их отношения начались в 2015 году, за пять лет они несколько раз расставались и сходились, но в 2020 году окончательно прервали общение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург назвал супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире.