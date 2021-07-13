Евгений Колюшин принял участие в международном наблюдении на досрочных парламентских выборах в Молдове

9−12 июля 2021 года член ЦИК России Евгений Колюшин принял участие в международном наблюдении на досрочных парламентских выборах в Республике Молдова по линии двустороннего сотрудничества с ЦИК Молдовы, а также в качестве координатора в составе Миссии наблюдателей от СНГ.

10 июля Евгений Колюшин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Также состоялись встречи с лидерами политических партий Молдовы и председателем ЦИК Молдовы Дорином Чимилом. В этот же день член ЦИК России посетил предвыборные штабы Блока коммунистов и социалистов, партии социалистов Республики Молдова и партии «Действие и солидарность».

11 июля, в день голосования, член ЦИК России посетил избирательные участки в Кишиневе, осуществлял мониторинг закрытия избирательных участков и подсчета голосов избирателей, а также принял участие в итоговой конференции Центризбиркома Молдовы об итогах выборов.

Евгений Колюшин отметил, что ситуация на парламентских выборах в Молдавии в целом была в рамках закона, выборы прошли в спокойной остановке: «Утром мы присутствовали на открытии избирательных участков, затем посетили несколько участков в Кишиневе. Народ на участки идет, мы видели даже небольшие очереди в 3-4 человека с учетом социальной дистанции. Больше голосует пожилое население от 40 и выше, у них явка за 70%».

Досрочные парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися. В выборах участвовали 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендовал 1791 кандидат.

По данным ЦИК Молдовы победу на прошедших выборах одержала Партия «Действие и солидарность» (PAS). На втором месте блок «Коммунисты и социалисты», на третьем месте − партия «Шор». Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.