Аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб

Повышение температуры воды приводит к активному цветению водорослей, их отмиранию и изменению цвета воды. Фото:Baltphoto/Павел Долганов

Повышение температуры воды приводит к активному цветению водорослей, их отмиранию и изменению цвета воды. Фото:Baltphoto/Павел Долганов

Аномальная жара июля может привести к повышению температуры в водоемах.

Даже Нева, в которой летом средняя температура воды обычно составляет+19 градусов, по состоянию сегодня, 14 июля, прогрелась до +25 градусов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Также снижается растворенный кислород в воде. Это может быть причиной гибели рыбы, которой необходимо содержание кислорода 5-7 мг на литр воды.

При 0,3-0,5 мг на литр воды рыба уже начинает погибать. Сейчас во многих водоемах из-за теплой воды наблюдается низкое содержание кислорода — до О,2 мг на литр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара в Петербурге выжгла газоны. Gazeta.SPb подготовила фоторепортаж. На странице губернатора Северной столицы Александра Беглова в социальных сетях жители Петербурга пожаловались на отсутствие полива деревьев, газонов и кустов.