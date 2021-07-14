Аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб

Аномальная жара июля может привести к повышению температуры в водоемах.
Даже Нева, в которой летом средняя температура воды обычно составляет+19 градусов, по состоянию сегодня, 14 июля, прогрелась до +25 градусов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Также снижается растворенный кислород в воде. Это может быть причиной гибели рыбы, которой необходимо содержание кислорода 5-7 мг на литр воды.
При 0,3-0,5 мг на литр воды рыба уже начинает погибать. Сейчас во многих водоемах из-за теплой воды наблюдается низкое содержание кислорода — до О,2 мг на литр.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара в Петербурге выжгла газоны. Gazeta.SPb подготовила фоторепортаж. На странице губернатора Северной столицы Александра Беглова в социальных сетях жители Петербурга пожаловались на отсутствие полива деревьев, газонов и кустов.