Всем первоклассникам в Петербурге будут обеспечены места

Отказы из некоторых очень сильных школ родители получили только в июле. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Отказы из некоторых очень сильных школ родители получили только в июле. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

1 апреля начался прием в первые классы школ Северной столицы.

По итогам первого этапа было подано более 63 тысяч заявлений. Первыми приглашение получили дети, имеющие преимущественное «территориальное» право. На данный момент в школы зачислили 45,5 тысяч детей. Об этом сообщает аппарата вице-губернатора Северной столицы И.П.Потехиной.

Особенностью Порядка приема в первые классы этого года стало то, что отказы школы могли направлять только после издания приказа о зачислении (30 июня). Отказы из некоторых очень сильных школ родители получили только в июле и сейчас могут подать заявление в свою районную школу.

Дата завершения приемной кампании в первые классы — 5 сентября. Первоклассников в Северной столице каждый год увеличивается более, чем на 20 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи с школьниками начнут получать выплаты с 16 августа.