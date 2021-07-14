Всем первоклассникам в Петербурге будут обеспечены места

Всем первоклассникам в Петербурге будут обеспечены места
Отказы из некоторых очень сильных школ родители получили только в июле. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

1 апреля начался прием в первые классы школ Северной столицы.

По итогам первого этапа было подано более 63 тысяч заявлений. Первыми приглашение получили дети, имеющие преимущественное «территориальное» право. На данный момент в школы зачислили 45,5 тысяч детей. Об этом сообщает аппарата вице-губернатора Северной столицы И.П.Потехиной.

Особенностью Порядка приема в первые классы этого года стало то, что отказы школы могли направлять только после издания приказа о зачислении (30 июня). Отказы из некоторых очень сильных школ родители получили только в июле и сейчас могут подать заявление в свою районную школу.

Дата завершения приемной кампании в первые классы — 5 сентября. Первоклассников в Северной столице каждый год увеличивается более, чем на 20 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи с школьниками начнут получать выплаты с 16 августа.

дети заявление первый класс приемная кампания школа


 

Новости партнеров
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти за неделю жертвами клещей стали больше 100 человек
Инфекционист спрогнозировал в сентябре новый пик заболеваемости COVID
На «Скандинавии» водитель и пассажирка погибли в ДТП с грузовиком
S7 рассматривает возможность открытия рейсов в Чехию и Францию
В Петербурге усилили работы по борьбе с борщевиком
Школа для детей Газпрома, похоже, собралась искать газ на Марсе
Социолог Шугалей обсудил с экспертами проблемы бизнеса из-за коронавируса
МКБ стал лучшим российским банком по связям с инвесторами по версии Global ...