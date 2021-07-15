Продажи коттеджей под Петербургом выросли почти на 40%

Продажи коттеджей под Петербургом выросли почти на 40%
Специалисты считают, что спрос на коттеджи в скором времени падать не будет. Фото: unsplash.com

Продажи коттеджей в Ленобласти выросли почти на 40% первые полгода этого года. С января по июль продали уже около 120 коттеджей в регионе.

Предложение коттеджей А класса снизилось на 15%, класса В – на 5%. Больше всех интересны коттеджи элитного класса. Здесь рост продаж около 70% за год. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Специалисты считают, что спрос на коттеджи в скором времени падать не будет.

Это позволит обновить элитный рынок и переделать его под современные запросы покупателей. Также спросом будут пользоваться вопросы увеличения площадей коттеджей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут разрешить разводить костры на дачных участках. МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

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