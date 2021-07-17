МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жителей Северной столицы предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 17 июля.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу предупредили горожан о кратковременных дождях и грозах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером в первый выходной после окончания трудовой недели местами выпадут осадки, также ожидаются грозы. Ветер южный, юго-западный подует со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть в субботу накроет аномальная жара до +30 градусов с грозой. Скорость северо-западного, северного ветра составит 6-11 метров в секунду.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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