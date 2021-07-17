Мясников объяснил, чем опасны отеки под глазами и на ногах

Мясников объяснил, чем опасны отеки под глазами и на ногах
Мясников предостерег от лечения отеков мочегонными. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что отеки под глазами или на ногах могут быть симптомами смертельно опасных заболеваний.

Специалист заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в первую очередь нужно бороться с причинами отеков. Они могут начаться из-за болезней почек, сердца или печени, или как побочные эффекты от приема ряда лекарств: обезболивающих, гормональных или лекарств от гипертонии. Также отечность может вызвать соленая пища.

Самой опасной причиной отеков врач назвал «стреляющую болезнь»: при отеках может образоваться тромб. Есть риск, что он попадет в сердце, что может привести к инфаркту.

Мясников предостерег от лечения отеков мочегонными. Он объяснил, что они необходимы только при общей задержке жидкостей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали неочевидные симптомы рака легких.

Александр Мясников доктор мясников здоровье отеки


 

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