Мясников объяснил, чем опасны отеки под глазами и на ногах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что отеки под глазами или на ногах могут быть симптомами смертельно опасных заболеваний.
Специалист заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в первую очередь нужно бороться с причинами отеков. Они могут начаться из-за болезней почек, сердца или печени, или как побочные эффекты от приема ряда лекарств: обезболивающих, гормональных или лекарств от гипертонии. Также отечность может вызвать соленая пища.
Самой опасной причиной отеков врач назвал «стреляющую болезнь»: при отеках может образоваться тромб. Есть риск, что он попадет в сердце, что может привести к инфаркту.
Мясников предостерег от лечения отеков мочегонными. Он объяснил, что они необходимы только при общей задержке жидкостей.
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