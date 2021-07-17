Мясников объяснил, чем опасны отеки под глазами и на ногах

Мясников предостерег от лечения отеков мочегонными. Фото: кадр из видео на Youtube

Мясников предостерег от лечения отеков мочегонными. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что отеки под глазами или на ногах могут быть симптомами смертельно опасных заболеваний.

Специалист заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в первую очередь нужно бороться с причинами отеков. Они могут начаться из-за болезней почек, сердца или печени, или как побочные эффекты от приема ряда лекарств: обезболивающих, гормональных или лекарств от гипертонии. Также отечность может вызвать соленая пища.

Самой опасной причиной отеков врач назвал «стреляющую болезнь»: при отеках может образоваться тромб. Есть риск, что он попадет в сердце, что может привести к инфаркту.

Мясников предостерег от лечения отеков мочегонными. Он объяснил, что они необходимы только при общей задержке жидкостей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали неочевидные симптомы рака легких.