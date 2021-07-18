Минпромторг закупил медицинский кислород в Казахстане и Финляндии

Чтобы не допустить перебои с поставками медицинского кислорода в российские медучреждения, Россия начала его импорт.

Минпромторг два раза в день получает данные о наличии кислорода в регионах. В случае выявления его нехватки вопрос решается доставкой кислорода из соседних регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чтобы сделать запас медицинского кислорода в южных регионах больше, Минпромторг закупил 100 тонн кислорода в Казахстане. Для обеспечения северных регионов — договорился с Финляндией — 20 тонн кислорода. Ожидается, что Минпромторг договорится о постоянных закупках.

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