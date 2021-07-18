Экономист усомнился, что в России введут четырехдневку

Экономист усомнился, что в России введут четырехдневку
Эксперт отметил, что никто не знает, кто будет заменять отдыхающих людей, если убрать 20% рабочей силы. Фото: unsplash

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец считает, что вряд ли в России введут четырехдневную рабочую неделю.

По словам экономиста, России до введения четырехдневки — как пешком до Луны. Он объяснил, что в стране есть несколько секторов с высокой производительностью труда, а основная масса экономики РФ — более низкая производительность труда.

Эксперт отметил, что никто не знает, кто будет заменять отдыхающих людей, если убрать 20% рабочей силы. По его мнению, четырехдневную рабочую неделю можно было бы ввести только при большом количестве безработных, передает «Комсомольская правда».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели.

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