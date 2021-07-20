Экс-директора «Водоканала Кировского района» обвинили по трем статьям

Расследование уголовных дел в отношении второго участника мошеннических действий, а также должностных лиц администрации МО «Кировский муниципальный район Ленинградской области» продолжается. Фото : Следственный Комитет РФ

Расследование уголовных дел в отношении второго участника мошеннических действий, а также должностных лиц администрации МО «Кировский муниципальный район Ленинградской области» продолжается. Фото : Следственный Комитет РФ

В Ленинградской области перед судом предстанет бывший директор МУП «Водоканал Кировского района». Женщину обвиняют сразу по трем статьям.

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Ленобласти закончил расследовать уголовное дело.

Экс-руководителя МУП подозревают в превышении должностных полномочий, участии в преднамеренном банкротстве и мошенничестве особо крупном размере.

Следствие определило, что бывший директор сделала так, что «Водоканал Кировского района» задолжал кредиторам более 500 млн рублей.

Кроме этого, обвиняемая вместе с группой лиц похитила со счетов МУП свыше 1 млн 400 тыс рублей.

Пока шло следствие, был полностью возмещен ущерб, который директор причинила мошенническими действиями.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновника комздрава арестовали на 2 месяца по делу о получении взятки.