Полынь при COVID-19 и утечка из лаборатории: новости о коронавирусе в мире

Полынь при COVID-19 и утечка из лаборатории: новости о коронавирусе в мире
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ученые продолжают выяснять происхождение коронавируса. Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Выводы сделал научный сотрудник института Юань Чжимин. Он считает, что доказательств такого происхождения вируса нет.

Между тем, президент России Владимир Путин отметил, что из-за коронавируса в России образовалось немало проблем.

Так, например, глава Крыма не исключает, что COVID-19 может закрыть турсезон в регионе. Такой сценарий будет возможен, если эпидемиологическая ситуация выйдет из-под контроля.

Президент также отметил, что непростые времена настали у многих стран.

Он также надеется на наращивание темпов вакцинации в России. По его мнению, важно объяснять людям, зачем нужна иммунизации, чтобы на самом деле убедить их.

Кроме того, вакцинация – единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса, которые могут быть гораздо опаснее существующих.

Тем, кто боится делать прививку, совет дал кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова. Она отметила, что многие из-за страха могут начать ощущать симптомы побочных эффектов. В этом случае человек может попить валериану или пустырник.

Вакцину рекомендуют делать и онкобольным независимо от этапа лечения, но, учитывая индивидуальные факторы.

А вот к народным средствам лучше не обращаться. Ранее в Сети прошел слух об эффективности полыни при лечении от коронавируса. В ней усомнился вирусолог Алексей Аграновский. Он подчеркнул: COVID-19 поражает легкие, а не желудок, поэтому странно, как полынь может вообще повлиять.

Отметим, что каждый день на планете фиксируют не только новые случаи заболевания, но и выздоровления. За время пандемии в мире вылечилось более 175 млн человек.

COVID-19 вакцинация владимир путин пандемия полынь


 

Новости партнеров
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Концерты с нарушениями и пропавшие сертификаты: COVID-19 в Петербурге 22 июля
Коллективный иммунитет в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября
В Петербурге подняли цены на высшее образование
В Петербурге никак не установят «быстровозводимый» шатер
Судебные приставы взыскали в пользу дольщицы более 1,8 миллиона
Александр Беглов сам себя наградит за международное сотрудничество
Должникам в Кудрово отключили электроэнергию
Четырехбалльные пробки в Петербурге продлятся до обеда