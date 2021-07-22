Полынь при COVID-19 и утечка из лаборатории: новости о коронавирусе в мире

Ученые продолжают выяснять происхождение коронавируса. Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Выводы сделал научный сотрудник института Юань Чжимин. Он считает, что доказательств такого происхождения вируса нет.

Между тем, президент России Владимир Путин отметил, что из-за коронавируса в России образовалось немало проблем.

Так, например, глава Крыма не исключает, что COVID-19 может закрыть турсезон в регионе. Такой сценарий будет возможен, если эпидемиологическая ситуация выйдет из-под контроля.

Президент также отметил, что непростые времена настали у многих стран.

Он также надеется на наращивание темпов вакцинации в России. По его мнению, важно объяснять людям, зачем нужна иммунизации, чтобы на самом деле убедить их.

Кроме того, вакцинация – единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса, которые могут быть гораздо опаснее существующих.

Тем, кто боится делать прививку, совет дал кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова. Она отметила, что многие из-за страха могут начать ощущать симптомы побочных эффектов. В этом случае человек может попить валериану или пустырник.

Вакцину рекомендуют делать и онкобольным независимо от этапа лечения, но, учитывая индивидуальные факторы.

А вот к народным средствам лучше не обращаться. Ранее в Сети прошел слух об эффективности полыни при лечении от коронавируса. В ней усомнился вирусолог Алексей Аграновский. Он подчеркнул: COVID-19 поражает легкие, а не желудок, поэтому странно, как полынь может вообще повлиять.

Отметим, что каждый день на планете фиксируют не только новые случаи заболевания, но и выздоровления. За время пандемии в мире вылечилось более 175 млн человек.