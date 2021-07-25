Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации от COVID

Так, беременных женщин вакцинировать нужно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть, при различных болезнях). Вакцинироваться можно «Спутником V» и не ранее 22 недели беременности.

Прививка в большинстве случаев рекомендуется пациентам с онкологией, это связано с тем, что такие пациенты находятся в группе наиболее высокого риска развития вирусных инфекций. Вакцинироваться от COVID-19 лучше до начала лечения онкозаболевания. Об этом сообщает «Российская газета».