Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации от COVID

Так, беременных женщин вакцинировать нужно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть, при различных болезнях). Вакцинироваться можно «Спутником V» и не ранее 22 недели беременности.
Прививка в большинстве случаев рекомендуется пациентам с онкологией, это связано с тем, что такие пациенты находятся в группе наиболее высокого риска развития вирусных инфекций. Вакцинироваться от COVID-19 лучше до начала лечения онкозаболевания. Об этом сообщает «Российская газета».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач Михаил Полуэктов назвал фактор, который снижает эффект от прививки против COVID-19. На это влияет сон. Так, недостаток сна плохо отражается на эффективности действия вакцины. Полуэктов отметил, что недосып снижает иммунитет. Это доказано в отношении прививки против гриппа и прививки против гепатита А.