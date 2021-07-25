Сон напрямую связан с эффективностью прививки от коронавируса

Сон напрямую связан с эффективностью прививки от коронавируса
Полуэктов отметил, что недосып снижает иммунитет. Фото: pexels.com

Врач Михаил Полуэктов назвал фактор, который снижает эффект от прививки против COVID-19. На это влияет сон.

Так, недостаток сна плохо отражается на эффективности действия вакцины. Полуэктов отметил, что недосып снижает иммунитет. Это доказано в отношении прививки против гриппа и прививки против гепатита А, добавил доктор. Об этом сообщает ТАСС

Он обратил внимание, что есть много исследований, результаты которых доказали, недосыпание увеличивает риск заражения инфекцией. Так, сон и эффективность вакцинации связаны между собой, уверен врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Врачи назвали длительность промежутка между прививками от гриппа и COVID-19. Нужный промежуток назвал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Введение двух вакцин в одно время или с маленьким интервалом может создать большую нагрузку на организм, отметил Жемчугов.

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