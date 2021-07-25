Врачи назвали длительность промежутка между прививками от гриппа и COVID-19

Врачи назвали длительность промежутка между прививками от гриппа и COVID-19. Нужный промежуток назвал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Введение двух вакцин в одно время или с маленьким интервалом может создать большую нагрузку на организм, отметил Жемчугов. Прививку от гриппа и COVID-19 лучше всего делать с промежутком в один месяц. Последовательность прививок не имеет значения, поясняет врач. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди экипажа парусника «Мир» выявили 15 случаев заражения COVID-19. Отмечается, что заболели курсанты университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Выявили 159 контактных лиц, большинство из них — курсанты. Их положили в больницу. Об этом сообщает Роспортебнадзор по Северной столице. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.