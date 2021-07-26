В Петербурге хотят увеличить штрафы для зацеперов в 50 раз

На данный момент они платят всего 100 рублей.

В Санкт-Петербурге обсуждается ужесточение штрафов за переход железнодорожных путей не по правилам и проезд на крышах вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете по транспорту отметили, что на данный момент за подобные нарушения людей штрафуют на 100 рублей. Эта мера не совсем эффективна, поэтому есть предложение увеличить штраф до 2-5 тысяч рублей. Также зацеперов предложить арестовывать на срок до 15 суток.

Напоминаем, что с зацепингом борются в том числе в Интернете. Суд уже блокировал видеоролики, на которых пропагандируется опасное увлечение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду.