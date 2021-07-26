На Салова тушили строящийся отель

На Салова тушили строящийся отель
Пожар произошел во Фрунзенском районе. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Внезапно вспыхнул строительный мусор, который уже удалось потушить.

Во Фрунзенском районе сегодня, 26 июля, произошел пожар в строящемся отеле. На данный момент огонь ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел на улице Салова недалеко от станции метро «Бухарестская». Там в помещении площадью 40 квадратных метров вспыхнул строительный мусор на площади 10 квадратных метров. Местные жители обратили внимание на черные клубы дыма и вызвали пожарных. На место прибыли 12 спасателей и три единицы техники. На ликвидацию пожара потребовалось менее 30 минут.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три «квадрата» кухни тушили 40 минут на проспекте Непокоренных.

новости СПб пожар фрунзенский район


 

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