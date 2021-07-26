Три «квадрата» кухни тушили 40 минут на проспекте Непокоренных

На проспекте Непокоренных случился пожар в квартире. Фото: "Яндекс Карты"

На проспекте Непокоренных случился пожар в квартире. Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге в Калининском районе города стало известно о квартирном пожаре.

Как сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций, 26 июля спасатели отправились тушить пожар в Калининский район.

Так, в 14:13 сотрудникам пожарной охраны сообщили о возгорании на проспекте Непокоренных, дома 74.

Оказалось, что огонь начал распространяться в 3-комнатной отдельной квартире. Площадь жилища была 50 квадратных метров. Таким образом выгорела обстановка на кухне на площади трех «квадратов».

В течение 39 минут спасатели тушили пожар, ликвидировать его удалось лишь к 14:52.

Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Однако ведомство проверит эту информацию.

Для того, чтобы потушить пожар на проспекте Непокоренных, потребовалось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лесному пожару в Калифорнии дали статус мегапожара.