Три «квадрата» кухни тушили 40 минут на проспекте Непокоренных

В Петербурге в Калининском районе города стало известно о квартирном пожаре.
Как сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций, 26 июля спасатели отправились тушить пожар в Калининский район.
Так, в 14:13 сотрудникам пожарной охраны сообщили о возгорании на проспекте Непокоренных, дома 74.
Оказалось, что огонь начал распространяться в 3-комнатной отдельной квартире. Площадь жилища была 50 квадратных метров. Таким образом выгорела обстановка на кухне на площади трех «квадратов».
В течение 39 минут спасатели тушили пожар, ликвидировать его удалось лишь к 14:52.
Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Однако ведомство проверит эту информацию.
Для того, чтобы потушить пожар на проспекте Непокоренных, потребовалось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лесному пожару в Калифорнии дали статус мегапожара.