На «Неве» заметили горящий автомобиль

Машина вспыхнула недалеко от въезда к платному участку дороги.
На трассе М-11 сегодня, 26 июля, заметили полыхающий легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Свидетели отмечают, что машина горела на въезде к платному участку М-11 по направлению в Москву. Непонятно, что стало причиной происшествия – некоторые предполагают, что высокие цены.
«Цену на проезд узнал…и сгорел со стыда и безысходности»,
— предположил один из пользователей.
Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие. Судя по всему, инцидент не стал причиной затора – движение все еще шустрое.
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