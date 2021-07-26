На «Неве» заметили горящий автомобиль

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машина вспыхнула недалеко от въезда к платному участку дороги.

На трассе М-11 сегодня, 26 июля, заметили полыхающий легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели отмечают, что машина горела на въезде к платному участку М-11 по направлению в Москву. Непонятно, что стало причиной происшествия – некоторые предполагают, что высокие цены.

«Цену на проезд узнал…и сгорел со стыда и безысходности»,

— предположил один из пользователей.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие. Судя по всему, инцидент не стал причиной затора – движение все еще шустрое.

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