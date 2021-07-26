В Петербурге пообещали открыть фудкорты в ближайшие дни

В Петербурге пообещали открыть фудкорты в ближайшие дни
В Петербурге пообещали открыть фуд-корты. Фото: Gazeta.SPb

В ближайшие дни в Петербурге могут заработать фудкорты. Их пообещали открыть при определенных условиях.

По словам заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова в эфире телеканала «Санкт-Петербург», открытие фудкортов зависит от динамики заболеваемости.

«Если она не будет увеличиваться, то в ближайшие дни», — отметил он.

При этом территория фудкорта должна быть ограничена, а поток на входах и выходах должны контролировать сотрудники, посуда должна быть одноразовой, максимально бесконтактная оплата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице власти снимут самое длительное коронавирусное ограничение. Для жителей города станут доступными фудкорты в торговых центрах.

общепит ограничения фудкорты


 

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