На курортах Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели

Лесные пожары подбираются к турецким курортам Мармарис и Бодрум. Началась эвакуация отелей и туристических вилл.

Как сообщает телеканал CNN Turk, лесной пожар начался в трех километрах от Мармариса. Огонь стремительно распространялся и оказался в 100 метрах от жилых зданий. Из-за нарастающей площади пожара власти приняли решение эвакуировать два отеля и четыре туристические виллы. Отдыхающих разместили в других отелях, удаленных от места пожара.

К месту лесных пожаров в Мармарисе направлены беспилотники, вертолеты и служащие военно-морских сил.

Эвакуация началась и в Бодруме. Там эвакуировали один отель в районе Гюверджинлик и 600 жилых домов.

Лесные пожары начались на побережьях Турции два дня назад на фоне аномальной жары. Огонь уничтожил уже сотни гектаров леса. Пожары добрались курортом Соргун, Сиде, Манавгат и Чолаклы. В результате пожара в Анталье и Манавгате от дыма пострадали почти 200 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отдыхающая в Турции петербурженка застряла в отеле из-за пожаров.