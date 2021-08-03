Михаил Москвин станет послом Ленобласти в Москве

Михаил Москвин станет послом Ленобласти в Москве
Михаил Москвин. Фото: lenobl.ru

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин прокомментировал свой уход с поста.

Об этом сообщает Online47.

Москвин заявил, что работает в администрации региона с 2012 года и для него любая должность в «Команде 47» почетна и интересна.

По словам Михаила Москвин, он теперь займет пост в Представительстве Ленинградской области в Москве. Если выражаться проще, то он станет послом в столице.

Раньше эта структура сосредотачивалась на представительских функциях, однако сейчас губернатор хочет сконцентрировать усилия на защите позиций Ленобласти в федеральных органах власти.

Москвин считает, что теперь появится возможность лично общаться 47 региону со структурами Дом.рф. Это сделает работу чиновников более продуктивной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.

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