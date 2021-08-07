Депутат ГД предложил увеличить рабочую неделю в России

Как считает депутат, россияне должны работать и в субботу, и в воскресенье. Фото: pixabay

Как считает депутат, россияне должны работать и в субботу, и в воскресенье. Фото: pixabay

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев считает, что экономика России быстрее восстановится, если граждане будут больше трудиться.

По его мнению, властям нужно думать не о введении четырехдневной рабочей недели, а о «продленке». Как считает депутат, россияне должны работать и в субботу, и в воскресенье. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день в стране нет инструментов, которые позволили бы перевести работников на четырехдневку.

«Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», — поделился мнением Арефьев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю.