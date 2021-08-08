В Петербурге за первую неделю августа перевыполнена месячная норма осадков

В Петербурге за первую неделю августа перевыполнена месячная норма осадков
В Петербурге шли серьезные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

За первую неделю августа в Северной столице выпало 99 мм осадков, что составляет 122% от месячной нормы в 81 мм. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, только в минувшую субботу, 7 августа, в городе выпало 31 мм дождей, это второе значение по суточному количеству осадков в этом месяце, после 3 августа, когда выпало 42 мм.

Сегодня, как и в ближайшие два-три дня, существенных осадков не ожидается. Но во второй половине новой недели в город снова вернутся ливни.

Синоптик напомнил, что самый дождливый август в истории Петербурга наблюдался в 1869 году, когда выпало 197 мм осадков. Также пять лет назад в этом месяце было зафиксировано 189 мм осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди пройдут лишь местами.

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