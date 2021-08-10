В Петербурге с начала августа выпало более 130% месячной нормы осадков

Последствия "суперливня", который обрушился на Петербург 2 августа. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Последствия "суперливня", который обрушился на Петербург 2 августа. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В первые десять дней августа в Петербурге выпало 106,5 мм осадков — это 131% климатической нормы. Об этом сообщает Северо-Западное УГМС Росгидромета.

Практически все эти дни шёл дождь. Наибольшее количество осадков выпало 3 августа и составило 53% от месячной нормы.

Исторический максимум осадков в августе приходится на 1933 год. Тогда показатель равнялся 190,8 миллиметрам осадков или 236% от месячной нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней. Представители «Водоканала» отметили, что по указанным адресам продолжаются проектно-изыскательские работы.