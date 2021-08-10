Вышедшей из комы МакSим запретили петь еще год

После полутора месяцев в медикаментозном сне Марине Максимовой, известной как певица МакSим, врачи обозначили ряд ограничений. Об этом рассказал директор звезды Маргарита Соколова.

МакSим перевели из палаты реанимации в стационар после месяца комы 9 августа. По словам ее директора, что певицу «выпишут, может быть, в ближайшие недели».

Директор певицы отметила в интервью «Пятому каналу», что 38-летняя исполнительница пока даже ходить не может — еле-еле только и с сильными головокружениями.

«Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом», — заявила собеседница издания.

Напомним, что о плохом самочувствии исполнительница сообщила сама подписчикам в Instagram в середине июня. По ее словам, она подумала, что простудилась. Уже через несколько дней ее госпитализировали и диагностировали у нее 40% поражения легких. Позже появлялись сообщения о 80% поражения легких, печени, проблемах с сердцем. Официального подтверждения эти слухи не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МакSим впервые за два месяца сама обратилась к подписчикам в Instagram.