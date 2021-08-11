На КАД между Приморским и Парашютной перекроют полосу

Для водителей будут попеременно перекрывать одну полосу одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Для водителей будут попеременно перекрывать одну полосу одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На петербургской КАД из-за дорожных работ на шесть дней перекроют одну полосу движения между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части будут проводиться с 12 по 18 августа. В эти дни для водителей будут попеременно перекрывать одну полосу одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД. По свободной полосе ограничат скорость до 50 километров в час.

На этом участке кольцевой всего четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Дорожные работы будут проводиться на всех полосах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между Энгельса и Выборгским шоссе перекроют движение. Ограничения будут действительны в ночь с 11 на 12 августа. Перекрывать движение будут с 01:30 до 01:50 и с 03:00 да 03:20.