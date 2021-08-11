На КАД между Энгельса и Выборгским шоссе перекроют движение

В ночь с 11 на 12 августа на КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса перекроют движение.

НА КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и развязкой на пересечении с проспектом Энгельса, ожидается полное перекрытие движения. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действительны в ночь с 11 на 12 августа дважды: с 01:30 до 01:50 и с 03:00 да 03:20. Автомобилистов просят заранее составлять маршрут, чтобы не пришлось ожидать открытия движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры будут перекрыты две полосы.