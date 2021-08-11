Посетителя «Петергофа» задержали за съемку музея с квадрокоптера

Посетителя &#171;Петергофа&#187; задержали за съемку музея с квадрокоптера
Посетитель музея попытался запустить дрон в Нижнем парке. Фото: unsplash

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» стражи порядка задержали мужчину, пытавшегося заснять достопримечательности с беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба УВО ВНГ по городу. Днем 10 августа сотрудники «Петергофа» заметили мужчину с квадрокоптером. Использование беспилотников на этой территории запрещено, поэтому в музее тут же нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы прибыли на место уже через две минуты. Выяснилось, что посетитель музея, приехавший из Подмосковья, попытался запустить дрон в Нижнем парке, чтобы снять на видео главные достопримечательности музея.

Наряд задержал туриста и передал его полицейским. В отношении мужчины составили административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отца, пустившего за руль 14-летнего сына, привлекли к ответственности.

беспилотник ГМЗ "Петергоф" дрон новости СПб съемка


 

Новости партнеров
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отец погасил долг по алиментам, чтобы не остаться без машины
В Кудрово у алкогольного магазина: девушка выпала с 9 этажа
Постковид: как бороться со снижением интеллекта после коронавируса
Посетителя «Петергофа» задержали за съемку музея с квадрокоптера
В 2021 году модернизируют и отремонтируют 78 больниц Петербурга
Кикшеринг-сервисы не согласны новыми ограничениями властей Петербурга
Три простых упражнения, которые позволят развить осознанность и исполнять желания
«Каждый пятый»: вирусолог оценил распространенность постковидного ...