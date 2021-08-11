Посетителя «Петергофа» задержали за съемку музея с квадрокоптера

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» стражи порядка задержали мужчину, пытавшегося заснять достопримечательности с беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба УВО ВНГ по городу. Днем 10 августа сотрудники «Петергофа» заметили мужчину с квадрокоптером. Использование беспилотников на этой территории запрещено, поэтому в музее тут же нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы прибыли на место уже через две минуты. Выяснилось, что посетитель музея, приехавший из Подмосковья, попытался запустить дрон в Нижнем парке, чтобы снять на видео главные достопримечательности музея.

Наряд задержал туриста и передал его полицейским. В отношении мужчины составили административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отца, пустившего за руль 14-летнего сына, привлекли к ответственности.