Отца, пустившего за руль 14-летнего сына, привлекли к ответственности

В Петербурге полиция привлекла к административной ответственности водителя «Киа», посадившего за руль сына-подростка.
Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, полицейских заинтересовала публикация СМИ о том, что местный житель передал управление автомобилем 14-летнему ребенку. При этом сам отец сидел с другим ребенком на переднем пассажирском сиденье.
Во вторник полиция открыла административное производство и уже вечером нашла автомобилиста. Его машину «Киа» остановили на повороте с улицы Лесной на Советский проспект. 41-летний мужчина пояснил стражам пояснил стражам порядка, что действительно пустил сына за руль.
Это произошло утром 6 августа у дома №32 по Заводской улице. Он передал управление машиной ребенку с целью обучения вождению.
Во время проверки автомобиля номерные агрегаты вызвали сомнения в подлинности, после чего иномарка была изъята и помещена на стоянку, а водителя с признаками алкогольного опьянения направили на медицинское освидетельствование.
В отношении мужчины составлены два административных протокола.
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