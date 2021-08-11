В Петербурге обсудят, как в эпоху коронавируса повысить качество жизни пожилых

В Петербурге обсудят, как в эпоху коронавируса повысить качество жизни пожилых

Пандемия COVID-19 затронула все сферы деятельности и жизни петербуржцев. Под удар попали все. В числе первых во время первой волны пандемии за бортом активной жизни оказались пенсионеры, которых отправили на самоизоляцию. Сейчас, когда город захлестнула третья волна, когда к коронавирусу в нашей жизни мы уже начали привыкать, все, в том числе пенсионеры начали приспосабливаться к новым реалиям жизни с ее ограничениями, рекомендациями и предостережениями. Жажда жить дальше, пусть не так активно, как прежде, порождает у людей желание вновь заниматься спортом, общаться со сверстниками, найти новое хобби, а, может, даже работу. Есть и такие, чью вечную гонку за приостановила пандемия и они поняли, что хотят наконец отдохнуть, переложи заботы, в том числе о себе, на других – ответственных и понимающих.

Эксперты разных направлений уверяют — бизнес, социум, общественные организации и движения приспособились и могут помочь каждому. Так что же сегодня, на гребне третьей волны коронавируса Петербург может предложить пенсионерам, чтобы они могли уверено сказать, что у них достойная старость? И поменяла ли в целом пандемия мировоззрение людей, которые на своем веку повидали многое? Что сегодня означает «достойная старость»?

Аудитория

B2C: Мужчины и женщины 60+.

B2B: Представители гос. власти Санкт-Петербурга, Представители Медицинских Центров, пансионатов и санаториев, поставщиков, предоставляющих товары, оборудование и услуги для пожилых людей, Профильные союзы и Ассоциации, благотворительные фонды, СМИ.

В фокусе обсуждения

  • Медико-социальная помощь для пожилых людей.
  • Новые виды и условия для проживания.
  • Повышение юридической и финансовой грамотности.
  • Программы обучения и досуга.
  • Занятость и трудоустройство.

Формат

Онлайн. Продолжительность мероприятия 1 час 30 мин, с 11:00 до 12:30.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

11:00-12:30. Онлайн-эфир.

Темы дискуссии:

  • Медико-социальная помощь для пожилых людей.
  • Новые виды и условия для проживания.
  • Рента.
  • Современные виды социального обслуживания.
  • Повышение юридической и финансовой грамотности.
  • Программы обучения и досуга.
  • Занятость и трудоустройство.
пандемия пожилые люди прямой эфир


 

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